Que sofá poderá ser a estrela da sua sala de estar?

A sala de estar não seria sala de estar sem um sofá digno deste nome, confortável para ler um livro, ver televisão e conversar tranquilamente com o seu companheiro ou os seus amigos. O sofá é assim a peça de mobiliário mais importante, a sua escolha é crucial e dá pano para mangas!

O primeiro ponto que deve considerar é claramente o seu tamanho, sendo ele mesmo relativo ao espaço que dispõe, como também ao número de pessoas que vivem em casa. Um sofá de dois lugares, três lugares, sofá de canto, a decisão será evidentemente sua. É claro que para família numerosas, a opção é praticamente óbvia e a decisão meio encaminhada. Para quem não tenha um quarto de hóspedes e habitualmente gosta de receber os seus amigos em casa, para pernoitar poderá optar por um sofá cama.

Depois de ter tomado a decisão do tamanho do sofá, resta decidir sobre o estilo, quer o minimalista, retro, moderno… ?? E o material: tecido, veludo ou pele? Ah, mas também falta pensar na cor ou no padrão… Bom como vê existem algumas questões pertinentes antes de se aventurar na compra do sofá. Mas hoje ajudamos nesta tarefa, partilhamos convosco estilos diferentes, cores, texturas e padrões…

… Temos 6 maravilhosos exemplos que facilmente tornar-se-ão a estrela da vossa sala de estar!