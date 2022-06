Acrescente natureza à sua casa

Mais ou menos, todos gostamos de estar em contacto com a natureza. Tem um pouco que ver com aquela ideia de passarmos tempo lá fora , já que na verdade é lá fora que se passa quase tudo. Na verdade trazermos um pouco de exterior para dentro de nossa casa não é nada complicado, bem pelo contrário. No dias que correm cada vez mais se tenta potenciar esta comunhão entre casa e natureza, precisamente porque enquanto seres humanos temos essa necessidade. As plantas são por excelência o elemento que mais nos remete para o exterior e aquele que mais facilmente podemos cuidar. Não será nova para si a paixão que aqui na homify nutrimos por estes maravilhosos seres verdes que podemos ter em casa e por isso mesmo, com a primavera aí à porta achámos que gostaria de ter umas ideias novas no que diz respeito a acrescentar um pouco de natureza ao seu lar. Quer respirar mais verde no conforto da sua casa? Então este artigo é, definitivamente, para si!