Pedra e madeira numa casa sensacional

Localizada no Condomínio Aldeia da Pedra, em Pedra Azul, no Brasil, esta casa hipnotiza-nos com os seus detalhes. Contando com uma área total de 221m² e construída no ano de 2000, tem um aspecto intemporal. A partir desta fotografia, percebemos como a madeira cumpriu a função de vedação, de estrutura e de revestimento. As superfícies envidraçadas trazem leveza e harmonia ao conjunto.