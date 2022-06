Lareiras que encantam e aquecem

Em muitas casas habitam lareiras que outrora foram construídas, com as habilidades e sabedorias que se sabiam. Esta é de Paris, mas há delas em todo o hemisfério. Os amantes do clássico, das rusticidades, das origens e da história irão deixar com toda a certeza as lareiras com toda a sua essência, não querem muito mexer, para não se perder 'aquela' rara beleza. Nesta foi acrescentado, no seu interior, um suporte, para fazer fogueira com maior precaução e delicadeza, uma vez que existe uma gaveta que retraí as cinzas, muito mais prático e limpo. Não há cinzas que ficam a voar. Há quem opta por colocar um vidro em frente da lareira, para proteção, mas é uma questão de opinião. Num ambiente mais clássico, estas lareiras (recuperadas) fazem todo o sentido. Por cima da lareira o espelho e os dois candeeiros reais enquadram o cenário e estilo parisiense.