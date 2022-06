Cinco cozinhas fantásticas de cinco casas encantadoras

O primeiro projecto é da autoria do arquitecto Danielle Tassi. Trata-se de uma restauração, uma vez que o cliente procurava um lugar confortável e hospitaleiro, características que não encontrava antes da intervenção.

A principal atracção da casa é a cozinha ao ar livre localizada no alpendre. O amarelo do móvel, a louça colorida e o frigorífico vermelho criam uma atmosfera com um sabor jovial e informal. A contrastar, surge a mesa de madeira maciça sólida e robusta ladeada por dois bancos compridos estilo mesa de piquenique.

Quem dizia que não a uma tarde de Verão passada neste sítio?