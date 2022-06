Interiores modernos: janelas amplas e espaços multifuncionais!

É um facto incontornável que o ser humano desfruta do ato de se alimentar, e que por isso uma parte importante da sua socialização se centra desde há milénio à volta do ato de recolher e preparar os alimentos. Nada diz mais de um anfitrião do que a refeição que preparou e a forma como a serviu.

E no que toca ao conceito de plano aberto funciona perfeitamente no que toca à hora de comer. Um espaço multifuncional e aberto vocacionado para as refeições permite que tudo esteja acessível, disponível, limpo e organizado.

A sala de jantar da imagem é um exemplo perfeito que exemplifica muito bem este conceito. É um espaço amplo e desafogado com mobiliário simples mas muito elegante que permite uma convivência sem barreiras e com muito conforto. As imensas portas/portas de vidro deslizantes tornam-no totalmente aberto para o exterior, permitindo pausas ao ar fresco ou verificar os alimentos na grelha.

A melhor parte deste espaço? Uma vez a refeição terminada podem sempre continuar a conviver nos sofás ou sair diretamente para o exterior, para uma noite de verão relaxante e agradável. É a beleza de ligar o interior e exterior da sua casa!