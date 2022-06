Esta casa não é um castelo, mas fica perto!

Há locais em Portugal com uma mística incontornável, cheios de histórias, lendas e mistérios… A colina do castelo de Vila Nova de Gaia é uma dessas zonas mágicas que apelam à nossa imaginação, mas não só. É também um local de rara beleza paisagística, com uma das paisagens mais belas do mundo sobre a cidade do Porto e a foz do rio Douro. Local de habitação humana desde a idade do bronze, ali são frequentemente feitas escavações arqueológicas de grande valor para o conhecimento da história do nosso país.

É neste contexto com todos os seus benefícios, e também com todos os seus constrangimentos que surge o projeto deste artigo. Os seus autores, do gabinete de arquitetura Bastos & Cabral – Arquitectos, Lda. | 2B&C viram-se a braços com a tarefa titânica de construir neste difícil contexto de geografia acidentada, espaço exíguo e zona história, uma moradia de estilo moderno respeitando todos os requisitos.