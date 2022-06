7 ideias vintage de interiores para voltarmos aos anos 70!

É impossível falarmos dos anos 70 sem que a nossa mente não vá directamente para as bolas de espelhos da disco, as calças à boca de sino e de toda a vida apresentada através de cores e acessórios! O rock transforma-se em rock progressivo e é a altura em que surgem grandes bandas que ainda hoje participam de alguma forma o que se faz por aí. Foi uma década muito rica e onde as mentalidades foram mudando ou continuaram a mudar, influenciadas pela década anterior. E isso também passou para a decoração de interiores.

O grande mote desta época era tudo junto e misturado , conferindo aos espaços ambientes kitsch. As estantes eram de uso obrigatório, funcionando quase como pequenos altares da família, onde eram colocados a televisão, o aparelho de som mil-em-um e elementos decorativos. Podendo seguir uma vertente mais moderna (com móveis de plástico e acrílico) ou mais hippie (com grandes almofadões indianos no chão e móveis de vime), havia coisas mais ou menos comuns a todas as casas: chão alcatifado e azulejos bem coloridos e berrantes quer na casa de banho, quer na cozinha. Foi uma altura de vida, de revolução e talvez por isso apeteça tanto lá voltar – pelo menos pelas coisas boas de que dali vieram! E é por isso mesmo que hoje o nosso artigo se dedica a dar-lhe ideias e dicas para reviver todo este estilo dentro da sua casa. Se é um amante desta época, fique connosco e veja o que temos para lhe sugerir para dar aquele toque seventies à sua casa!