Veja como atrair os animais certos para o seu jardim!

As abelhas são mundialmente conhecidas por serem produtoras de mel e, por motivos menos bons, pela dor da sua picada. Quando falamos neste insecto, imaginamos logo pequenos bichinhos voadores com listas negras e amarelas no corpo. Mas o que muita gente desconhece é que as abelhas são os principais polinizadores naturais, responsáveis pela reprodução e manutenção de milhares de espécies vegetais – que, sem a sua acção, desapareceriam num abrir e fechar de olhos! São peças-chave no equilíbrio dos ecossistemas, pelo que a sua presença é fundamental em qualquer sítio que queira ter plantas bonitas e saudáveis. Esqueça os traumas de infância que tem com este insecto e deixe que entrem no seu jardim! Serão com certeza uma ajuda ímpar e a custo zero! Uma vez que há vários tipos de abelhas, não se foque apenas numa ou duas espécies de flores; por outro lado, procure ter cultivada uma grande variedade, nomeadamente flores silvestres. Se tiver dúvidas, tenha flores amarelas, brancas, azuis ou roxas, que são cores que atraem bastante este insecto. Também é importante que sejam plantas que floresçam sequencialmente para que o alimento (pólen) não haja em excesso e acabe de repente.