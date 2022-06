Descubra quais os segredos para ter um jardim de ervas aromáticas dentro de casa!

No que toca a cuidados a ter com o seu jardim aromático, é importante referir alguns pontos. Em primeiro lugar, os vasos onde semeará as suas ervas deverão ter orifícios na base que permitam uma melhor drenagem da terra (logo, também precisará de pratos onde colocar os vasos). Em relação à rega, é preciso ter em atenção a época do ano (plantas que precisam de ser mais vezes regadas no verão necessitarão de menor aporte de água no inverno), o tipo de planta (enquanto que os coentros necessitam de regas frequentes mas de pouca água, o tomilho pode passar períodos maiores sem ser regado)… mas o conselho geral é regar sempre as suas plantas no prato e não por cima, verificando amiúde se a terra está seca ou não e não deixando água no prato durante muito tempo. A localização das plantas deverá ser num sítio soalheiro e sem correntes de ar. Tenha também cuidado com os seus animais de estimação e com as crianças, principalmente os mais curiosos!