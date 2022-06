SEIS Ideias Para Jardim Que Não Precisam De Muita Manutenção

O jardim é um dos espaços da casa do qual mais nos podemos orgulhar. É lá que podemos plantar as nossas flores preferidas, criar uma pequena horta de ervas aromáticas e organizar uma zona de convívio para recebermos os nossos amigos e família. Porém, para usufruirmos dele em pleno, temos que ser pacientes e diligentes. Esta área dá trabalho a manter, trabalho esse que vem desde o seu projecto, configuração e construção. Lembre-se que o espaço é sempre permeável a alterações e as possibilidades para ele são muitas. Para quebrar a monotonia, deixamos-lhe seis ideias no sentido de introduzir no seu jardim uma lufada de ar fresco. Veja quais são.