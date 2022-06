Como ter um estilo moderno e rústico?

A sala de estar que escolhemos para exemplificar este parágrafo é sem dúvida uma divisão que revela uma elegância singular. Em primeiro os elementos respiram desafogadamente no espaço, tudo tem o seu lugar próprio e nenhum elemento perturba o outro. Ainda que lhe queiramos falar especificamente do tecto e do sofá, somos obrigados a referir que tudo o resto se encontra em plena concordância. A própria opção de juntar 3 tipos de madeira diferente é um toque magnífico onde o rústico que a madeira representa, ganha uma nova vida, ao estar combinada com madeiras de tipo e cor diferentes. Aqui fica a prova de que tudo se pode fazer com bom gosto, basta que consigamos equilibrar umas coisas com as outras e tudo fica perfeito!