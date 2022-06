Ideias inteligentes para decorar uma cozinha estreita

Sim, cá estamos a falar das cores claras, é que elas são as nossas melhores amigas, quando falamos em espaços restritos. Elas têm o poder de iluminar o espaço, logo de parecerem maiores do que é na realidade. Neste sentido, aposte em cores como o branco, o amarelo, o bege, a azul claro, o cinzento claro ou ainda na madeira, também ela clara. Vai ver que a sua cozinha, mesmo dentro do mesmo espaço ganhará vida e outro brilho. De repente, terá a sensação de ter ganho uns metros quadrados.

No caso de não poder alterar os móveis da vossa cozinha, pode customizar a vossa cozinha. Pode ser com papel autocolante de forma imediata e rápida, mas de modo mais eficaz, será de retirar todas as portas e gavetas fora, lixá-las todas muito bem e pintá-las novamente num tom clarinho. E assim tem uma cozinha nova, e apenas com umas pinceladas.