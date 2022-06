Minimalismo sinónimo de bem estar

Um espaço luminoso onde não falta harmonia. A luz entra pela pequena janela e a cor das paredes e mobília faz com que a claridade se mantenha neste espaço dia e noite. Eis um quarto simples que lhe permite descansar e focar nas suas prioridades sejam elas dormir ou trabalhar, por vezes quando nos livramos do excesso de elementos sentimo-nos melhor no nosso espaço. Neste quarto não há excessos, apenas o essencial. Uma cama confortável e ampla, uma janela e um armário amplo para arrumar tudo, com estes elementos apenas se faz um espaço super equilibrado e agradável.