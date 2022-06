Pátios e terraços: 9 pérgolas fantásticas

A pérgola não é uma construção moderna. Pelo contrário, a palavra “pérgola” provém da palavra italiana “pergola” que, por sua vez, procede da palavra latina “pergula”. O termo, em inglês, data do ano 1675.

As pérgolas existem em diferentes materiais e estilos e algumas surpreendem-nos com as suas formas imponentes e vanguardistas. Ainda que seja um tipo de construção centenária, a sua estrutura evoluiu profundamente ao longo do tempo e encontramos agora soluções diversas, algumas com lâminas controladas por comando.

No livro de ideias de hoje, incluímos nove espaços resguardados por pérgolas. Veja-os e seleccione o seu favorito.