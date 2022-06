Habitação de linhas modernas

As formas da casa são diferentes do que estamos acostumados a ver. A fachada lateral da habitação acompanha a forma do terreno criando assim um movimento oblíquo com um desnível acentuado que se reflecte também nos espaços interiores da habitação.

Os vãos rectangulares descrevem uma forma linear que acompanha o desenho da forma volumétrica do edifício.