A partir de agora, você é um designer: define o seu estilo!

A vantagem de ligar-se à homify é que pode criar o seu próprio livro de ideias, é como um banco de imagens, lá irá guardas todas as suas imagens favoritas, as suas inspirações mais loucas e desejos fantásticos. É muito mais fácil, quando temos um suporte visual, quer para partilhar com um profissional, quer para perceber as nossas ideias e descobrir o nossos gostos e estilo.

Afinal, criar um livro de ideias ou uma pasta com as imagens favoritas é bem fácil e prático do que imprimir e recortar papéis, que rapidamente não saberemos do rasto.