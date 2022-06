Casa Volumosa Com Arquitetura Distinta E Interiores De Sonho

A cozinha difunde um estilo minimalista onde a iluminação natural se converte no principal elemento que caracteriza este espaço.

A sua grande amplitude permite que a luz banhe o espaço uniformemente ao mesmo tempo que facilita a ventilação desta divisão destinada à confecção alimentar.

O mobiliário branco assume uma presença discreta no espaço, no entanto optou-se por uma madeira com acabamento brilhante para o balcão principal desta cozinha.