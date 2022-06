Um verdadeiro lar

Como tínhamos referido inicialmente, esta habitação oferece uma grande diversidade espacial e como tal esconde nas suas traseiras um jardim magnífico e habitável. O mobiliário certo torna este espaço no refúgio ideal.

O recanto captado pelo olhar do fotógrafo, mostra-nos como por vezes é simples criar o espaço perfeito, basta apenas um pouco de imaginação! Aproveitou-se uma área exterior coberta para conformar uma área de refeições no jardim. A cereja no topo do bolo é a cama de rede para uma sesta depois do almoço!