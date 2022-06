5 ideias para aproveitar melhor os pátios pequenos

O espaço vazio sob o vão das escadas é dos mais desaproveitados da casa. Se tem necessidade de ter um jardim e não tem espaço no exterior, foque-se no vão das suas escadas, caso as tenha em casa. Antes de mais, note-se que é conveniente que esta área receba luz natural a algum momento do dia. Mesmo as plantas que não necessitam de luz do sol directa como as samambaias precisam de iluminação. Se não tem luz natural, abra uma clarabóia ou uma janela nesta área para que as suas plantas usufruam do calor da tarde.

Outra ideia é colocar pedras ou casca de pinheiro ou de quartzo. Estas últimas transmitem uma sensação de espaço estar ao livre. Se semear ervas aromáticas como a hortelã e a lavanda, acrescentará valor ao seu jardim. Estas plantas, embora precisem de luz solar directa, podem crescer com luz parcial.