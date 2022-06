O luxo nos dias que correm…

Um look sobretudo alegre é o que salta à vista nesta magnífica sala. Olhando com mais detalhes vemos bonitas peças que decoram este espaço assim como reparamos na ampla varanda para lá da janelas que traz o azul intenso do mar e do céu até à sala. O mobiliário assim como as paredes é branco, trazendo mais luz e aumentando visualmente o espaço. Outros elementos trazem cor e vida, como o tapete que cobre o espaço de estar quase na sua totalidade, uma tapete com um padrão de folhas de várias cores, nos mesmos tons estão revestidas as almofadas do sofá e um vaso com girassóis compõe este ambiente primaveril. Mais um apontamento de cor está pendurado na parede, como um quadro que contém quase todas as cores do arco-íris. Como vê muitas vezes o uso da cor permite criar espaços alegres e dinâmicos, dê cor aos seus espaços…