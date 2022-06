10 cortinados para o quarto do seu bebé ou criança!

Já lhe falámos muitas vezes que, ao decorar uma casa, não podemos ter medo de arriscar! E o decorar um quarto de bebé ou de uma criança, esta máxima mantêm-se. Neste quarto do atelier IZOOOM vemos como pelo menos uns 6 padrões foram misturados. As portas de armário têm um padrão, as duas paredes papéis de parede diferentes, as colchas outros padrões também e… o cortinado outro também! Desde flores, a xadrez, a bolinhas, a riscas. O cortinado ficou com as riscas. E tão bem que ficou esta mistura de padrões, provavelmente pelas diferentes cores, que aparecem várias vezes distribuídas em várias zonas do quarto. Um quarto para uma meninas moderna mas meio clássica ao mesmo tempo, devido ao candeeiro, ao próprio tecto com apontamentos elaborados e ao modelo do cortinado em si.