Quem disse que o campestre não pode ser chique?

Com os portugueses Inside Up ficamos fascinados ao primeiro contacto com esta bela imagem. A simplicidade do campestre pode o que procuramos para investir no nosso quarto. A opção por este estilo, como tão bem demonstra a imagem, pode ser facilmente reproduzida no seu quarto.

Quando queremos preservar o estilo em toda a casa, devemos optar por peças de mobiliário ou decoração idêntica. Chique poderá ser a palavra chave, mas poderá juntar outras como beleza, naturalidade, praticabilidade.