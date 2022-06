Como a sua casa o pode ajudar a combater a saudade

Podemos ter um santuário de flores mesmo dentro de casa. Sentir os cheiros da primavera ou, simplesmente, ver uma pequena árvores crescer, como tantas vezes o fizemos da pequena, mas na ocasião parecia enorme, janela do quarto da casa dos pais.

Um jardim interior pode ser a resposta para muitos dos seus problemas. Se gosta do contacto com a natureza e não resiste vários dias sem passear entre as montanhas, traga um pouco desse aconchego para o interior do seu lar. Cada canto ficará ainda mais bonito.