Faça a sua própria cama – 6 ideias geniais!

Já sonhou, com certeza, várias vezes com a sua cama. Depois de um longo dia de trabalho ou depois de muito tempo longe de casa, só pensamos na nossa confortável cama e numa boa noite de sono. Caso para dar graças a quem a inventou. Mas e se o inventor for você? Se é um criativo que gosta de pôr mãos-à-obra então já deve ter idealizado ou desenhado móveis para a sua casa. Identifica-se? Então, este livro de ideias é para si. Deixamos-lhe seis desenhos DIY – Do It Yourself - de bases de cama fáceis de reproduzir para conseguir um quarto verdadeiramente único que reflicta a sua personalidade e, claro, os seus sonhos. Vamos ver!