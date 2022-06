Renovação e criação num apartamento de sonho

Já falámos sobre soluções engenhosas e já levantámos um pouco a ponta do véu da beleza deste apartamento, mas só agora vamos entender o conceito no seu âmago. Segundo os autores do projeto optou-se por não estabelecer divisões físicas para separar os espaços segundo as suas funcionalidades. Em substituição das paredes surgem fronteiras fluidas, mais centradas na compreensão visual do que táteis.

Estabelecendo a fronteira entre a sala de jantar e a sala de estar encontramos o pavimento. A utilização da madeira é interrompida para dar lugar ao mármore, sumptuoso e requintado, num expediente que tem tanto de belo como de vantajoso, uma vez que se trata da zona de refeições.

Também o ripado de madeira de Riga estabelece a separação, neste neste caso física, entre a cozinha e a sala de jantar, sem no entanto quebrar totalmente o horizonte visual. O conjunto é uma divisão sem divisórias. Genial!