Não sabe que estilo decorativo escolher para a sua casa? Nós ajudamos!

Chega a ser incrível a imensa panóplia de estilos que podemos escolher para decorar a nossa casa: escandinavo, minimalista, rústico, industrial… ufa! As combinações das cores escolhidas com os ornamentos (ou falta deles!), a mobília e até a própria disposição de todos estes elementos podem jogar a favor ou contra o seu estado de espírito, a sua maneira de ser ou as suas rotinas diárias. É por isto que é muito importante perceber o que melhor se enquadra no nosso dia-a-dia e na nossa percepção de beleza de uma casa. O que funciona muito bem para uns é horrível e impensável para outros, daí ser uma escolha muito pessoal a decoração do seu espaço próprio.

No artigo de hoje damos-lhe algumas dicas no que toca a seis diferentes estilos de decoração e design de interiores. Para além disso, a nossa intenção é esclarecer os nossos leitores acerca das principais linhas orientadoras de cada estilo, para que dessa forma entenda melhor o que realmente gosta. Mas lembre-se: pode sempre criar um novo estilo altamente personalizado e com ideias de vários estilos! Está preparado para isso?