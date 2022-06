Os 5 sótãos mais bonitos que já viu

O primeiro sótão transporta-nos para uma cabana de madeira a meio do bosque. Porém, ainda que rústico, este sótão não esconde o seu ar moderno com rasgos de decoração totalmente actuais. Assim, o uso do vidro para separar o quarto do resto do espaço e para a colocação estratégica de uma clarabóia no solo e no tecto é um recurso moderno e funcional. As cores escolhidas para os têxteis dão um carácter contemporâneo a este bonito sótão onde, no fim, a madeira prevalece.

Um projecto do gabinete Archstudiodesign.