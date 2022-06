Antes e depois de um sótão: é ver para crer

Mais do que um espaço aberto e amplo, este sótão parece uma caverna. Com as sólidas traves madeira a revestir o tecto, este espaço terá sido, quem sabe, especial e acolhedor. Porém, com o passar do tempo, tornou-se obsoleto e inabitável. O estado dos materiais e das paredes que não estão revestidas por madeira era crítico e exigia uma intervenção. A ideia era modernizar o espaço, reabilitar as suas estruturas e torná-lo mais agradável. Há que ter em conta que esta zona da casa é, provavelmente, uma das mais amplas e menos utilizadas, o que era, sem dúvida, um desperdício.