Remodelação criteriosa de apartamento

Dadas as características do lugar grande parte da intervenção foi direccionada para a substituição dos acabamentos e detalhes construtivos. Além destes aspectos mais superficiais, a equipa de arquitectos e designers desenvolver uma reformulação do esquema funcional da habitação, transformando a sua excessiva compartimentação em T5 num T3. Este novo entendimento do espaço mais fluído permitiu ainda estabelecer ao terraço a partir da zona mais social da habitação – um dos principais objetivos do projeto.