10 coisas que deve saber para cuidar sozinho do seu jardim

Planeie a plantação ou sementeira de modo a que as suas plantas recebam a quantidade de luz ideal. Para isso é necessário conhecer bem as necessidades da planta. Leia e pesquise, mas normalmente as plantas e sementes compradas nas lojas da especialidade já vêm com etiquetas que explicam como cuidar delas.

Se as suas plantas mais amigas do sol estão em vasos, altere a sua posição conforme a hora do dia, ou mesmo segundo a estação do ano, para potenciar a exposição à luz do sol.