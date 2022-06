Residência tropical em madeira e tijolo

De uma coisa estamos certos: as casas com um gosto rústico e tradicional nunca deixam de nos encantar. A beleza intrínseca dos materiais naturais e as soluções que se harmonizam com o verde vibrante da paisagem envolvente cativam-nos, principalmente quando orquestradas por profissionais que sabem extrair o melhor dos dois mundos. Transformar a natureza sem a agredir pode ser o caminho mais interessante para uma arquitectura que se alie ao futuro com um olhar sustentável e generoso.

Veremos hoje, nesta casa projectada tendo como base todos estes valores, ambientes tropicais que celebram o calor e a natureza numa mescla de materiais rústicos, entre os quais predomina a madeira e os tijolos cerâmicos. Em permanente diálogo com a paisagem tropical, esta casa em jeito de chalé de férias, é mérito dos profissionais do gabinete Madueño Arquitetura e Engenharia. As soluções por eles geradas elevam a outro nível os espaços criados, trazendo até eles uma dimensão de bem-estar e conforto que vão muito além do tradicional, aproximando técnicas modernas a uma arquitectura rústica e encantadora.

A Residência JRA é digna de uma visita. Vamos vê-la?