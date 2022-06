Casa de madeira fascinante

A madeira possui qualidades estéticas ímpares e indiscutíveis, apresentando também um óptimo desempenho mecânico, térmico e acústico. Além disso, quando comparada com materiais como o cimento ou o tijolo cerâmico de alvenaria comum, a madeira destaca-se por ser um material mais sustentável, uma vez que a sua produção ou beneficiamento exige um consumo de energia muito menor. Em Portugal, ainda se constrói muito pouco com madeira, utilizada mais em elementos de marcenaria, como móveis, painéis ou na estrutura de telhados. A explicação é simplesmente cultural. As pessoas, por causa da desinformação, desconhecem todas estas vantagens do uso da madeira e, assim, não existe no país esta cultura de utilização da madeira como material de construção.

Na homify, trazemos-lhe hoje uma casa de madeira simplesmente fascinante. Localizada num condomínio fechado em Londrina, no norte do Paraná, a casa, denominada Residência P. D. e projectada pelo estúdio Zani.Arquitetura, tem na madeira a sua maior expressão. A residência de estilo tradicional e rústico tem por objetivo mesclar-se com a paisagem, na qual a natureza é a protagonista, e trazer a natureza para o seu interior, buscando assim uma fusão entre ambiente construído e o ambiente natural. A madeira desempenha um papel fundamental nesta estratégia.

Curioso para conhecer esta moradia? Então, veja os detalhes e as imagens que lhe deixamos relativas à Residência P. D. As imagens são da autoria do fotógrafo R. P. Guimarães.