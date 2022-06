Uma casa no paraíso…

Num cenário destes e uma moradia com espaços exteriores como os que vimos o interior não poderia ficar aquém… E de facto corresponde às expectativas… Um espaço leve, de cores claras como o calor destes lugares pede, com sofás super confortáveis onde as riscas das almofadas fazem o toque especial que compõe o look do espaço no seu todo. Duas mesas ao centro, em madeira com tampo de vidro e sobre elas vasos brancos também super elegantes. Como vê não é preciso muito para decorar uma sala e ela ficar super confortável e bonita.