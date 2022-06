Espaços de escritórios para pequenos lugares

Ter um escritório na nossa casa, por mais pequeno que seja é imprescindível, não temos dúvidas nisso. Hoje em dia, a necessidade de ter este cantinho na nossa casa é uma grande necessidade. A grande maioria da população tem um computador, internet e papeladas para tratar, outros arrastarão trabalho para casa. E não há nada mais confortável do que estar num lugar apropriado e destinado ao efeito para executar este tipo de tarefas. Por outro lado, a vossa casa ganhará em beleza, pois ao criarem esta divisão de escritório, a casa ficará mais organizada de acordo com as diferentes valências.

Sabemos, no entanto, das dificuldades de espaço e das limitações logísticas para criar o tal espaço escritório em casa. Acaba-se muitas vezes, por não saber onde colocar a secretária, a impressora e outros acessórios, existindo sempre o receio de estragar a decoração da casa. Mas temos boas notícias, é que hoje trouxemos seis ideias bem criativas e atrativas para montarem o vosso escritório em vossa casa. Mostramos-vos que ter um escritório não sinónimo de uma divisão própria para o efeito, pode ser perfeitamente adaptado numa das divisões de casa, como no quarto, no corredor, na sala ou na cozinha. O que não pode faltar é criatividade e boa vontade.

Pronto para trabalhar? Então vamos a isso, sem perder mais tempo!