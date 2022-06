Varandas que chamam por nós

Uma casa moderna, por norma, tem linhas direitas e varandas proeminentes. As janelas são grandes e respiram por vida dentro e fora. Depois a madeira que cruza em beleza com as paredes pintadas. Uma casa contemporânea e cheia de beleza.

Nesta varanda, que assume uma figura geométrica no ar, há uma intensa madeira que veste o espaço. As lâmpadas aplicadas no teto tornam ainda mais sedutor esta varanda. O mobiliário foi escolhido a dedo, para que nada falhe, nem falte…