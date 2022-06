A pureza do branco

Nada melhor para caracterizar um espaço que começar pelas paredes pelas quais o mesmo é definido. E se por acaso era uma das pessoas que pensava que o branco não passa de branco, estava muito enganado. Na realidade, existem variadas tonalidades de branco. Para além do branco puro, existem imensas tintas compostas por pigmentos de outras tonalidades tais como amarelo, laranja, verde ou azul (entre a mais variada paleta cromática) que conferem sensações distintas a um espaço. Entre a procura de paz num espaço que reflicta calor ou num espaço que reflita maior frieza, é importante a introdução de alguns elementos decorativos que tornem um lugar especial. Nesta sala de estar e por estar-mos junto à praia, as tonalidades do exterior reflectem-se no interior. Assim, os azuis do céu e do mar são utilizados nas poltronas tal como o tom da areia no sofá e almofadas.