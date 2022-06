Uma casa em madeira — práticas sustentáveis

De forma a contrastar com o exterior, o interior da casa é extremamente claro. Aqui, é o branco que ganha maior destaque. Para além de conferir maior luminosidade ao interior dos espaços, e ao mesmo tempo que conjugado com o enorme envidraçado aqui existente, o branco faz com que um espaço aparente ser maior que aquilo que ele é fisicamente.

Para além do branco utilizado nas paredes interiores e tecto, podemos observar as restantes três superfícies que dão forma a um pátio, que para além de criar um poço de entrada de luz no interior da casa, criam privacidade na sala de estar. Mais do que os materiais já referidos, o mobiliário e os elementos de decoração combinam as duas linguagens arquitectónicas já utilizadas na definição do exterior do edifício. Assim, por um lado temos o sofá, mesa de centro e tapete como elementos modernos e a contrastar, temos o baú como caracterizaste da linguagem rústica.