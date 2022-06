A casa perfeita com jardim divinal

Como seria de esperar, é também no uso da cor que o estilo clássico se revela no interior desta moradia. Desta vez na sala de jantar, podemos observar que as cores quentes dominam este ambiente. Apesar de surgir em maior destaque no tom da madeira utilizada na mesa de jantar, cadeiras e na moldura da porta que divide este espaço da cozinha, podemos também reconhecer o estilo clássico em outras cores que completam este espaço, tal como o bege, ocre, alguns apontamentos em laranja e como não poderia faltar, no tom dourado do candelabro.