Como organizar o guarda-roupa para a Primavera!

Há peças que ao longo do tempo compramos em duplicado, não que sejam exatamente iguais, mas são sim similares, na cor, na textura e no modelo. Por vezes, estão no fundo do roupeiro e nem nos lembrava a existência dela.

A menos que seja igual ao famosos Mark Zuckerberg e que tenha no seu guarda-roupa quase só com t-shirts cinzentas, não fará sentido ocuparmos espaço com três ou mais peças similares. Veja aquela que esteja em melhores condições e mantenha-a. As outras poderão ser doadas.