A transformação de um apartamento a 360º

O projecto que temos a apresentar-lhe hoje irá certamente deixa-lo boquiaberto pois este apartamento, localizado em Itália da autoria dos VARQ.ARQ cujo atelier está localizado na cidade do Porto, é um exemplo digno de uma transformação a 360º. Os espaços que antigamente eram espaços de dimensões reduzidas, com pouca luz e mobiliário desadequado foram transformados em espaços amplos e luminosos onde o conforto e o requinte das peças de decoração e mobiliário utilizadas encontram o balanço perfeito ao serem confrontadas com os novos materiais e técnicas de revestimento introduzidas.