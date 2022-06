Quando o rústico é estilo do presente

Em plena primavera, sabe ainda melhor estar no quintal ou na varanda de casa. Se o espaço tiver estilo, melhor ainda. O rústico assenta aqui que nem uma luva. Tirando partido do espaço nobre desta casa, aproveite para lhe dar um toque rústico, seja qual for a sua opção de cores.

Estas cadeiras, pintadas de cores vivas, são uma bela opção. Também gosta, não é? A ideia dos portugueses Adoro Minha Casa não podia ser mais genial. Dê uma nova ao seu jardim, com elementos do passado. Só tem de os deixar com um toque… do passado!