Conforto e beleza num apartamento perfeito!

É verdade, não há nada melhor do que reunir amigos e família à volta da mesa. Seja numa ocasião especial ou em qualquer altura que apeteça e haja disponibiliade, uma refeição em excelente companhia sabe sempre mellhor. Mas para isso é necessário mais do que vontade, é necessário espaço. E se esse espaço tiver a elegãncia e o estilo desta sala de jantar, então tem reunidas as condições ideiais para ser feliz!

A mobília é moderna, com uma cor superatual, confortável e tem as dimensões necessárias para acolher convenientemente um grupo de dez pessoas. Os acessórios e as obras de arte complementam na perfeição os tons da mobbília, e acrescentam o seu próprios tons de terra. O toque divertido e original é sem dúvida dado pelos interessantes autocolante de parede com gigantecas penas junto ao aparador!

É ou não é um espaço de sonho?