O balanço perfeito entre a linha curva e a recta

Este edifício localizado em Busca Vida, na Bahia e cuja obra foi finalizada em 2011 tem os dois pisos pelos quais é definido. Com 500,00 m² de área construída, distribui o programa habitacional em duas áreas. As área públicas e destinadas ao lazer situam-se no piso térreo, facilitando assim o contacto com a piscina e o jardim e as áreas privadas (entre as quais se destacam os 6 quartos entre os quais 4 são suites localizam-se no piso superior. Assim, para além de acordar com uma vista magnífica do verde que o rodeia, tem maior privacidade tanto física como sonora.