A casa dos 7 prazeres

Em oposição à imagem anterior, na zona que define a sala de jantar é o glamour que tem principal destaque. Aqui, para além das cadeiras clássicas à volta da mesa em madeira maciça, outros elementos têm grande destaque: o pátio, que para além de introduzir luz natural no espaço, cria uma relação extraordinária entre natureza e objectos; a escada de ligação entre os pisos que discretamente espreita de uma forma muito subtil a sala de jantar e o pilar com revestimento metálico baço que para além de ter a sua função de pilar, é o elemento fundamental para a introdução do luxo e do glamour neste espaço.