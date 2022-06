Grandes ideias para varandas pequenas

Não há dúvida que as peças ou móveis multifuncionais são a grande solução, nomeadamente quando o espaço é restrito, pois com um item consegue-se obter mais do que uma função.

Uma vez que abordamos o tema: varanda pequena, sabemos que o espaço não é cá coisa que se tem, como tal comprovamos com este exemplo da Anchovisdesign que é possível ter um móvel que dê para tudo!

É claro que uma mesa, por mais pequena que possa ser, dá sempre jeito numa varanda, para tomar uma bebida ou uma refeição fora e até para quem procura inspiração na hora de trabalhar, ao levar o seu portátil até lá. E se pudermos acrescentar um toque floral, melhor ainda!