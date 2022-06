Mesas de sala de jantar

A mesa deste exemplo é sem dúvida muito original e assume-se mais como uma peça decorativa do que propriamente como uma peça funcional. A conjugação do branco e da madeira funcionam muito bem e conferem um ar ao mesmo tempo moderno e relaxado. Pode brincar com a decoração que usa nesta mesa, uma vez que as superfícies de cor são dinâmicas e por isso permitem jogos cromáticos interessantes, por exemplo as peças de vidro que se encontram ao centro parecem camuflar-se com a mesa. Como tão bem sabemos só precisamos de nos deixar levar pela criatividade.