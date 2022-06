Os incríveis revestimentos de uma casa super moderna

Antes de mais, é importante referir que estamos perante um open space onde a cozinha, sala de jantar e sala de estar se fundem num só. Assim sendo, será de extrema importância combinar os materiais ou gama de tons utilizada para que o espaço tenha uma leitura unânime.

Neste open space onde as peças de design são extremamente sofisticadas, surge o revestimento do pavimento em pedra natural de tom escuro, de forma a contrastar com as paredes e tecto. Apesar de associar-mos por norma a madeira ao revestimento do pavimento das salas de estar, podemos observar que o revestimento em pedra confere igual conforto visual e espacial quando utilizado em tons escuros.