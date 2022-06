Descubra o que a madeira faz pela sua casa

A madeira pode estar por todo lado ou apenas em pequenos pormenores. Fica sempre bem quando usado com delicadeza e distinção. Nesta imagem, podemos apreciá-la no teto e nos bancos. A subtileza com que embeleza o terraço não passa despercebida a ninguém.

A magia da madeira também transparece do anterior, neste caso da sala de estar. Os mobiliário que se transforma de dentro para fora. Combina em pleno com os mosaicos e com a restante decoração. Nunca duvide do poder da madeira em qualquer que seja a casa.