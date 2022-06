Amante de livros? Estas dicas são para si!

Os livros podem ser, a par dos animais domésticos, os nossos melhores amigos. Acompanham-nos para onde quer que vamos, estão sempre lá para nós, transportam a nossa mente para viagens inesquecíveis e levam-nos a sítios onde nunca pensámos poder estar. Além disso, são óptimos no que toca a distrair-nos do trânsito enquanto andamos nos transportes públicos do dia-a-dia, fazem com que o tempo voe sem nos apercebermos e têm a capacidade de servir de refúgio aos nossos problemas e às nossas preocupações.

Ter um livro na mala ou debaixo do braço torna-se quase como um vício, algo sem o qual não conseguimos viver e que já nos é intrínseco. No fundo, acabamos por nos sentir em casa sempre que estamos na presença de alguns ou vários exemplares, quer seja num café-biblioteca, uma livraria ou na casa de outra pessoa. Esta visão das lombadas perfeitamente alinhadas ou de livros a espreitarem em cada canto faz com que os ambientes se tornem familiares.

Revê-se nas palavras que acabou de ler? Então continue connosco, porque este artigo vai encher-lhe as medidas! Hoje vamos explorar a área da decoração, mas tendo como principal ornamento precisamente os livros. Utilizando os seus livros preferidos ou quem sabe outros de que goste menos, vai criar um ambiente único na sua casa! O melhor de tudo? Verá como em algumas sugestões vai poder mudar sem grandes trabalhos e renovando assim a decoração sempre que se fartar da actual. Vamos lá?